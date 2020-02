Amigos e familiares se despedem de Gilson Menezes

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 18:53



Amigos e familiares começam a se despedir do ex-prefeito Gilson Menezes (PSB), de Diadema, que morreu na madrugada deste domingo (23) em decorrência de complicação de doença nos rins. O velório acontece na Câmara de Diadema, no Centro.

Diversos companheiros da época de militância sindical de Gilson estão presentes no Legislativo e lembrando da postura do ex-ferramenteiro como um dos líderes do Sindicato dos Metalúrgicos. A condução da greve da Scania de 1978, considerada a paralisação que mudou a história do sindicalismo no País, é tema recorrente nas rodas de conversa.

Primeiro prefeito eleito pelo PT no Brasil, em 1982, Gilson Menezes também administrou Diadema entre 1997 e 2000. Familiares recordaram do lado social das gestões do ex-petista, a ponto de ele ser condecorado com prêmio da ONU (Organização das Nações Unidas).

Eliete Menezes, que foi primeira-dama de Diadema e foi a primeira mulher de Gilson, está nas dependências da Câmara, visivelmente emocionada. Ela comentou que, apesar da separação, ambos mantinham contato próximo. Eliete, que se candidatou à Prefeitura em 1992, pelo PSB, disse que conversou com Gilson na semana passada, quando ele comentou sobre o cansaço na batalha para encontrar um doador de rim.

Muitos militantes do PSB, que foi o partido do ex-prefeito assim que ele deixou o petismo, em 1987, também estão no Legislativo.



Ex-prefeito de Diadema, Mário Reali (PT) citou o legado de Gilson para a cidade - os dois dividiram chapa em 2008, quando venceram a eleiçaõ, e em 2012, quando perderam a reeleição. "É grande a perda para a cidade. Ele foi pioneiro na questão de greve. A greve da Scania ficou marcada para a história. Foi o primeiro prefeito do PT da história. Foi desbravador de caminhos, de lutas. Com muito inconformismo que recebi a notícia (da morte), apesar de saber que é a única certeza que temos da vida. Diadema começou a mudar a partir do Gilson, principalmente com a participação das favelas, com comissão das favelas, e com o Orçamento Participativo. A morte de figuras como ele sempre deixa sentimento de perda irreparável para a cidade."

Gilson, 70 anos, deixa quatro filhos - Alexandra, 47, Luciana, 43, Gilson Menezes Júnior, 39, Renata, 32 -, sete netos e duas bisnetas. O velório acontece até as 10h desta segunda-feira (24). Cortejo está marcado para depois disso, rumo ao Cemitério Municipal, onde o corpo do político será enterrado.