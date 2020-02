Fernando Henrique pega pênalti e Santo André vence mais uma no Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 18:01



Foi mais uma vez com boa dose de sofrimento, mas o Santo André fez a lição de casa e derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta tarde, no Bruno Daniel e reassumiu a liderança isolada do Grupo B e também da competição no geral. Com 18 pontos, o Ramalhão deixa o Palmeiras, 16, para trás.

O destaque do time mais uma vez foi o experiente goleiro Fernando Henrique. Ele defendeu pênalti cobrado por Ytalo na reta final da partida, além de ter feito pelo menos outras três grandes defesas na partida.

O gol do Santo André foi anotado por Ronaldo, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Santo André teve chances para ampliar, mas no fim se limitou a segurar a pressão do Bragantino.

Na quarta-feira, às 21h30, o Santo André coloca a grande campanha - seis vitórias em sete jogos - a prova contra o Corinthians, na Arena, em Itaquera.