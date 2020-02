Paolla Oliveira fala sobre preparação antes de desfile da Grande Rio: - Vou me jogar no chocolate

23/02/2020 | 16:11



Paolla Oliveira será uma das estrelas da Sapucaí neste domingo, dia 23. A atriz é a rainha de bateria da Grande Rio, e em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, surpreendeu ao revelar como será sua alimentação horas antes do desfile:

- Como o que importa é energia, vou me jogar no chocolate no domingo.

Paolla está de férias desde que interpretou Vivi Guedes, na novela A Dona do Pedaço. A folga durante os ensaios foi essencial para uma preparação mais tranquila para o Carnaval:

- Há alguns anos minha preocupação (com o preparo físico) não é focada em uma data específica. É para a vida, para o meu dia a dia. No caso da avenida, é preciso ter fôlego e disposição. Estou de férias, então, tive mais tempo de praticar os esportes que eu gosto. Sobre alimentação, tirei o modo férias ativado. E isso já me deixou mais confortável para estar no desfile.

Recentemente, ao gravar as cenas finais de Vivi Guedes, a atriz foi vítima de críticas sobre seu corpo após aparecer em fotos de maiô. Sobre a cobrança estética durante a folia, Paolla desabafou:

- O que seria um corpo perfeito? Falo cada vez mais em ser real. O corpo perfeito é o que temos. Fiz um post nas redes sociais esses dias dizendo que se fosse para se inspirar, que fosse em quem eu sou, e não em como eu estou. Se estou bem ou até dentro de alguns padrões, isso não pode significar que é a única beleza que existe. Querer estar melhor é saudável é honesto. Agora, olhar só para fora sem dar valor para quem somos é ruim. A mudança também começa quando perguntam sobre a nossa sensação de estar em algum lugar, como o carnaval por exemplo, e não sobre a dieta para estar lá. Isso também quebra padrões.