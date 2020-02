Namorado de Manu Gavassi, Igor Carvalho, curte Carnaval com uma camiseta com o apelido dela

23/02/2020 | 16:11



É de partir o coração, mas Igor Carvalho que lute. Durante o Carnaval 2020, o engenheiro e atual namorado da BBB, Manu Gavassi, postou uma foto no Instagram com uma camiseta estampada com o apelido da cantora. Aproveitando a folia do Rio de Janeiro, mas pensando na cantora, ele comentou:

Levando ela pro meu carnaval

O casal teve um pedido de namoro bastante inusitado. Durante o reality show, BBB 20, a cantora pediu o rapaz em namoro, em Rede Nacional. Igor, então, foi na rede social e comentou:

O que realmente vale é nosso sentimento, cumplicidade e felicidade de estar junto. Isso que me motiva mais ainda aqui fora de te mandar forças e energias positivas nesse projeto que você está participando. Você queria uma resposta que você já sabia, que é SIM!