Da Redação

Do Garagem360



23/02/2020 | 15:18



Calibrar os pneus do carro é essencial para manter o veículo em bom estado e até economizar combustível. A quantidade ideal de pressão varia conforme o modelo e a marca. Normalmente, o valor é indicado no manual do proprietário e em um adesivo entre a porta do motorista e o banco.

O Garagem 360 consultou o manual oficial dos carros mais populares do Brasil e criou uma galeria com a quantidade de pressão ideal para os pneus de cada um deles:

Foto: Divulgação Chevrolet Onix: 35 psi Foto: Divulgação Hyundai HB20: 32 psi Foto: Divulgação Ford Ka: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Volkswagen up: 29 psi nos pneus dianteiros e 26 psi nos traseiros Foto: Divulgação Chevrolet Prisma: 35 psi Foto: Divulgação Fiat Argo: 32 psi Foto: Divulgação Toyota Corolla: 30 psi Foto: Divulgação Jeep Compass: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Fiat Mobi: 32 psi Foto: Divulgação Honda HR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Nissan Kicks: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Toyota Etios: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Hyundai Creta: 33 psi para até três pessoas e 36 psi para carga total Foto: Leo Alves Honda Fit: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Ford Ecosport: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Jeep Renegade: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros Foto; Divulgação Toyota Etios Sedan: 32 psi Foto: Divulgação Chevrolet Tracker: 35 psi Foto: Divulgação Chevrolet Spin: 35 psi Foto: Divulgação Chevrolet Cruze Sedan: 32 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Honda WR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Nissan Versa: 32 psi nos pneus dianteiros e 44 psi nos pneus traseiros