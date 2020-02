Solteiro, Pedro Scooby beija Cintia Dicker e comenta sobre encontrar Anitta: Faz parte

23/02/2020 | 15:10



Pedro Scooby, ex namorado da Anitta tentou desviar dos repórteres, segundo a coluna do Leo Dias, no último sábado, dia 22, o surfista marcou presença no Nosso Camarote, o mesmo frequentado pela diva do hit Vai Malandra. O jogo de cintura não teve jeito, e o atleta acabou tendo que responder a imprensa, mesmo na pista de dança.

Vale lembrar que, atualmente, Anitta está vivendo um romance com Gabriel David, filho de Anísio Abraão David, presidente da escola de samba Beija-flor; Já Scooby, não tem a menor sorte no amor e, ao que tudo indica, seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker, chegou ao fim. Mas, pasmem, os dois se encontraram no camarote e trocaram beijos e abraços fervorosos.

Em reposta ao colunista, Scobby falou se teria algum problema de encontrar sua ex (Anitta), e acabou até elogiando a cantora:

Não é problema nenhum [encontrar a Anitta], ela está fazendo o trabalho dela, um trabalho maravilhoso. Meus filhos às vezes perguntam dela. Faz parte.

Questionado ainda sobre seu relacionamento com Cintia Dicker, o surfista jogou a real:

Ser solteiro significa estar livre para beijar na boca? Se for, não. Eu estou fechado para balanço!