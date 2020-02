Simony posta declaração em seu Instagram após acusação de assédio contra Dudu Camargo: - Me senti mal, me vi vulnerável

23/02/2020 | 13:10



O apresentador Dudu Camargo foi acusado por internautas, no último sábado, dia 22, de assediar a cantora Simony durante uma transmissão ao vivo do programa TV Fama, da RedeTV!. E, no mesmo dia, a cantora fez duas publicações em seu Instagram se pronunciando sobre o caso.

A declaração de Simony começa dizendo que ao chegar em casa ela se deparou com seu filho indignado com a situação que aconteceu em rede nacional e confessou:

Eu estava ao Vivo na RedeTV!, realizando meu trabalho ao lado de colegas da profissão e por mais permissiva e brincalhona que possa sugerir ser uma transmissão de bastidores do carnaval, me senti mal, me vi vulnerável em uma situação desagradável que eu gostaria de dividir com vocês como mulher e mãe.

Simony tomou partido da situação e disse que ali, no post, não se pronunciava somente por ela, mas, sim, por todas as mulheres, que passam por isso diariamente e, principalmente, durante o Carnaval. A cantora escreveu:

Eu poderia achar que o que Dudu Camargo fez foi apenas brincadeirinha mas sinceramente me senti mal em não poder dizer ali o que eu achei da cena. Ele passa a mão em mim como se estivesse apalpando um pedaço de carne, me puxa o pescoço e fala que está querendo procriar, oi?. Ali estava claro que a brincadeira de Dudu era sexualizada, queria mostrar-se como macho afim de satisfazer sua vontade sem pedir, sem perguntar, sem pensar que além dele existia ali a minha vontade.

E protestou:

A mulher é e está como e com quem ela bem entender, o fato de usar um decote e uma roupa curta e decotada não quer dizer que quer ser possuída ou agarrada por um homem, chegamos a um tempo em que é necessário evoluir e entender de uma vez por todas que o direito a vontade de um acaba onde começa o do outro.

Por fim, a cantora disse que onde há respeito há equilíbrio, há paz e harmonia e mandou um recado para Dudu Camargo:

Dudu você ainda é novo pode aprender com esse episódio, tenho um filho pequeno e outro que já é um homem e a eles devo fazer a minha parte de mostrar que o machismo é algo vergonhoso e que não deve servir de autoafirmação ou postura a ser admirada.