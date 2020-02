Pyong vê filho pela primeira vez; brothers especulam sobre próximo paredão, veja o que está rolando no BBB20

23/02/2020 | 12:11



Pyong finalmente ficou sabendo que o filho, Jake, nasceu! E ainda viu o pequeno, no sábado, 22! O confinado do BBB20 ganhou a Prova do Anjo com a ajuda dos outros participantes, justamente para que ele, durante o almoço do anjo, visse os vídeos de sua família.

E, não deu outra, ele parece ter se emocionado muito com as cenas, que incluíram momentos de sua esposa, Sammy Lee, dizendo que assiste com os filhos os vídeos que o marido deixou - além de palavras de encorajamento, em coreano, de seus avós.

Enquanto isso

Inevitavelmente, nas horas que precedem a formação de pareão, os brothers especulam muito sobre as possibilidades. A líder Rafa conversou sozinha no quarto, dizendo que deve seguir sua intuição e votar em Bia, que, pelo visto, já era um desafeto antes do reality.

Já Guilherme, conversando com sua agora namorada Gabi, disse que só será indicado se outros participantes combinarem votos.

Prior mais uma vez comentou que não suporta Pyong, e Flayslane, que já está na berlinda, disse que precisa ter um motivo para votar em alguém.

Eca!

Um momento que virou assunto na internet foi quando a cantora Gabi comeu leite em pó direto da lata, voltando a colher ao recipiente após colocar na boca:

A gabi não tá enfiando a colher que ela tá colocando na boca dela e do Guilherme de volta no leite em pó não né? Que nojo mano.