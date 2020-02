Filho mais novo de Michael Jackson comemora aniversário ao lado dos irmãos e ganha declaração de Paris Jackson: Eu costumava trocar as fraldas dele

23/02/2020 | 12:10



O filho mais novo de Michael Jackson, Blanket Jackson - que mudou seu nome para Bigi em 2015 -, comemorou seus 18 anos de idade na última sexta-feira, dia 21. Ele e seus irmãos, Prince Michael Jackson I e Paris Jackson, marcaram as comemorações com declarações para o irmão nas redes sociais e um jantar com comida japonesa!

Segundo a People, Prince publicou em seu Stories do Instagram que ele e Bigi foram jantar em um restaurante japonês para comemorar o aniversário. A namorada de Prince, Molly, apareceu no jantar para prestigiar o cunhado.

Um amigo da família Jackson contou à revista que Prince e Bigi são muito amigos:

- Eles são como melhores amigos. Têm interesses em comum como ciência e ficção-científica.

Em maio de 2019, Bigi fez uma rara aparição em público para celebrar a graduação de Prince na Loyola Marymont University. Meses após sua graduação, Prince anunciou que começaria um canal no YouTube com o irmão para que pudessem fazer críticas de filmes. O primeiro vídeo foi sobre o longa Vingadores: Ultimato.

Já Paris Jackson fez uma declaração para o irmão em sua conta oficial no Instagram que dizia:

Meu irmão é legalmente um adulto hoje. Como assim?! Eu costumava trocar as fraldas dele. Isso é uma grande viagem... Orgulhosa do lindo, inteligente, perspicaz, engraçado e gentil homem que você se tornou. Ele gosta de privacidade, então isso é tudo o que eu tenho a dizer. Feliz aniversário, irmãozinho.