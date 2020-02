Lazio vence Genoa e segue na cola da Juventus na luta pela liderança do Italiano

23/02/2020 | 11:29



A briga pelo título do Campeonato Italiano está quente. Um dia depois da Juventus vencer o lanterna SPAL e abrir quatro pontos de vantagem na liderança, a Lazio entrou em campo neste domingo com o desafio de não deixar a rival de Turim disparar e fez a sua parte. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o time de Roma ganhou por 3 a 2 e se manteve, após 25 rodadas, a somente um ponto da primeira colocação (60 a 59).

O jogo entre Genoa e Lazio foi um dos dois da rodada deste domingo que a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) manteve depois da confirmação de duas mortes e até agora 89 pessoas contaminadas em duas regiões da Itália (Vêneto e Lombardia) pelo coronavírus, denominado Covid-19. Roma x Lecce, em Roma, também foi mantido e outros quatro foram adiados - Inter de Milão x Sampdoria, Torino x Parma, Atalanta x Sassuolo e Verona x Cagliari.

Em campo, o duelo nem tinha começado direito e a Lazio, que agora chegou a 20 jogos de invencibilidade no Campeonato Italiano - 16 vitórias e quatro empates, sendo 15 triunfos nas últimas 17 partidas -, já conseguiu abrir o placar. Com menos de dois minutos, Caicedo entregou para Marusic, que ganhou de dois marcadores, invadiu a área e bateu forte no ângulo do goleiro Perin.

No segundo tempo apareceu o faro goleador de Ciro Immobile. O atacante italiano mais uma vez deixou a sua marca. Aos seis minutos, Caicedo entrou na área, mas foi desarmado. Immobile pegou a sobra, ajeitou e bateu forte no canto. Foi o 27.º gol do artilheiro do Campeonato Italiano, seis a mais que o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

O Genoa diminuiu com Cassta, aos 12 minutos, mas a Lazio fez o terceiro com Cataldi aos 26. Quando a partida já se encaminhava para os momentos finais, a arbitragem, com a ajuda do VAR, marcou pênalti de Lazzari em cima de Pandev, aos 43. Criscito marcou e botou fogo nos últimos instantes do jogo, mas o empate não saiu.

Na próxima rodada, a Lazio encara o Bologna, em casa, no sábado, e buscará a vitória para pressionar a Juventus, que no dia seguinte fará o clássico contra a Inter de Milão, em Turim. O Genoa, que permanece na zona de rebaixamento, com 22 pontos, na 18.ª colocação, enfrenta o Milan, no domingo, em Milão.