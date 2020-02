Anitta usa fantasias de cavalo-marinho e cobra e faz desabafo ao realizar dois shows no mesmo dia: - Eu vou resistir

23/02/2020 | 11:10



No último sábado, dia 22, Anitta foi para Recife, no Pernambuco, onde realizou dois shows em um mesmo dia! Primeiro, a cantora usou um look inspirado no cavalo-marinho, feito pela Colcci, para se apresentar no Carvalheira na Ladeira.

No Stories, ela explicou a sua inspiração:

Cavalos-marinhos são peixes bem diferentões. Além de parecerem um cavalinho, e serem mestres do disfarce, são os machos que ficam grávidos! Apesar de toda essa habilidade, eles estão ameaçados de extinção. Os inofensivos peixinhos sofrem com a pesca predatória e destruição crescente de seu habitat. O inacreditável é que eles são capturados para viverem presos em aquários ou mortos e secos para servirem de peça decorativa, amuleto, chaveiro, alimento afrodisíaco e remédio na medicina oriental! Aqui fica o meu apelo para que os deixem em paz! Vivos e livres no oceano, que é o seu lugar, sua casa...

Também pelo Stories, ela fez um desabafo sobre a correria do Carnaval e disse o seguinte:

- Nem acabei de postar direito sobre o bloco de ontem e já tem show. Já aterrissamos aqui em Recife. Meu Senhor, hein, gente. Tô aqui segurando na mão de Deus e da Valéria que é a minha fonoaudióloga, que é para dar conta desse recado. Depois mais tarde tem de novo. Alô, Pernambuco, estarei aqui o dia todo, a noite toda. Dois shows hoje. Vamos lá, eu vou resistir, queridos!

Dito e feito: mais tarde, ela trocou de roupa e maquiagem, e apareceu vestida como cobra, que deixava o seu bumbum à mostra, que também foi criada pela Colcci.

Também em Recife, dessa vez ela se apresentou no Carnaval Boa Viagem. Por lá, rolou um momento fofo, quando Anitta convidou Amanda Lima, a primeira bailarina com síndrome de down a dançar com sapatilha de ponta do Norte e Nordeste do Brasil, para subir ao palco. Ambas se apresentaram juntas no hit Vai Malandra.