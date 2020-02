23/02/2020 | 10:49



Oito pessoas foram mortas na Turquia após um terremoto de magnitude 5,7 atingir o oeste do Irã no início da manhã deste domingo, disse o ministro do interior turco, Suleiman Soylu disse. O terremoto ocorreu no centro da cidade iraniana de Khoy e nas aldeias próximas a província turca de Van.

Soylu disse em entrevista coletiva que três crianças e quatro adultos foram mortos no distrito de Baskule, na Turquia. Mais tarde, ele disse que outra pessoa havia morrido. Ninguém ficou preso sob os escombros.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, incluindo oito que estão em estado crítico.

Fonte: Associated Press