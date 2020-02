Presidente da Coreia do Sul decreta alerta máximo em meio a surto de coronavírus

23/02/2020 | 10:49



O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, decretou alerta máximo para doenças infecciosas em seu país, dizendo neste domingo que as autoridades devem tomar medidas "sem precedentes e poderosas" para combater o surto do novo vírus.

Os comentários de Moon Jae-in foram feitos depois que as autoridades sul-coreanas notificaram mais 123 casos, aumentando o total para 556, com cinco mortes.

Moon disse que seu governo aumentou seu nível de alerta antivírus para o ponto "vermelho", o mais alto nível. A última vez que o país entrou em alerta vermelho foi em 2009 em meio ao novo surto de gripe que matou mais de 260 pessoas na Coreia do Sul.

Sob o nível de alerta mais alto, as autoridades podem pedir o fechamento de escolas e reduzir a operação de transporte público e de voos.

Segundo o presidente da Coreia do Sul, o surto "atingiu um divisor de águas crucial" e, para ele, os próximos dias serão "críticos". "Não devemos ficar sujeitos a regulamentos e hesitar em tomar medidas poderosas e sem precedentes", disse ele.

A Coreia do Sul divulgou que a quinta morte foi de uma mulher com 57 anos, que sofria de doença renal crônica quando foi infectada com o vírus. De acordo com Centros da Coreia do Sul para Controle e Prevenção de Doenças, 113 dos 123 novos casos vieram estão na quarta maior cidade de Daegu e arredores.

Fonte: Associated Press