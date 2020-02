Campeã do 'MasterChef 2018' sofre acidente de esqui na Suíça

23/02/2020 | 10:24



A ex-MasterChef Maria Antonia Russi usou as redes sociais neste sábado, 22, para fazer um desabafo sobre o acidente que sofreu na Suíça durante as férias.

Na terça-feira, 18, ela e o filho João Pedro estavam brincando de esquiar quando ela caiu em um barranco. Maria Antonia foi a campeã do reality show da Band em 2018.

"Simplesmente caí barranco abaixo. Era começo de noite e eu fiquei assustada e com medo. Imediatamente liguei pro meu médico que, além de ser um super cirurgião plástico, é um amigo muito querido e me ajudou nos primeiros socorros", escreveu na legenda da foto em que aparece com o rosto praticamente queimado.

Maria Antonia disse que se considera uma pessoa "atrapalhada" e que "não leva jeito para esportes". "Lembram daquela promessa de não reclamar esse ano? Então, consegui! Eu ri de mim mesma e segui com as minhas férias. Hoje estou bem melhor. Vamos rir mais de nós mesmos", declarou.

Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef, comentou na publicação. "Melhoras! Agradecer sempre por poder estar viva. Deus no comando", escreveu.