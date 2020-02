Carnaval 2020: Sabrina Sato deslumbrante na avenida como Julieta e tudo mais que rolou no segundo dia de desfiles em São Paulo

23/02/2020 | 10:11



O sábado de Carnaval, 22, foi agitado em São Paulo! Com mais sete desfiles no Anhembi, a presença de Sabrina Sato, à frente da bateria da Gaviões da Fiel, foi destaque! A apresentadora desfilou de Julieta, nos 50 anos da escola, que falou sobre amor na avenida, com o enredo: Um não sei que, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei por quê.

Depois do desfile, ela, que apostou em uma fantasia com pérolas, cristais e sem penas reais nem artificiais, mostrou seus hematomas e brincou: Por trás de toda fantasia, tem um machucado, disse a apresentadora.

A Pérola Negra, campeã do grupo de acesso em 2019, fez um tributo ao povo cigano na avenida. O carro abre-alas da escola foi inspirado em um templo indiano.

A Colorado do Brás trouxe o enredo Que Rei Sou Eu?, sobre o rei de Portugal Dom Sebastião, voltando ao grupo especial após 25 anos. A escola teve Camila Prins como a primeira madrinha de bateria transexual do grupo especial de SP.

A Mocidade Alegre teve como tema o poder feminino para a reconexão com o universo, através de elementos da cultura afro. O enredo foi Do canto das Yabás renasce uma nova morada, e o abre-alas A Morada de Olorum encantou a avenida.

A Águia de Ouro veio com o enredo O Poder do Saber - Se saber é poder... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um dos destaques foi o terceiro carro da escola, lembrando o bombardeio de Hiroshima.

Já a Unidos de Vila Maria deslumbrou com o tema China e o enredo O Sonho de um Povo Embala o Samba e Faz a Vila Sonhar.

O tema da Rosas de Ouro foi a quarta revolução industrial, com o enredo Tempos Modernos. O desfile com carros tecnológicos foi um dos destaques da noite.