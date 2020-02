23/02/2020 | 10:11



Iza fez sua estreia como rainha de bateria no sábado, 22, na Marquês de Sapucaí. A cantora desfila pela Imperatriz Leopoldinense, e, aliás, nada mais justo, já que o apelido dela na música é imperatriz.

A cantora arrasou e mostrou muito samba no pé. Os desfiles do sábado são os da série A, ou seja, as escolas que lutam para chegar ao grupo especial.

Lexa acompanhou a mãe, Darlin Ferratty, que a substitui como rainha de bateria da Unidos de Bangu. Lexa agora é rainha de uma escola do grupo especial.

A atriz Dandara Mariana desfilou na comissão de frente da Unidos de Padre Miguel.