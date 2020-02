Marcella Blass

Do 33Giga



23/02/2020 | 09:18



O Google Street View é um recurso do Google Maps que permite que o usuário tenha uma visão panorâmica de endereços e ruas em várias partes do mundo. Divertida e interessante para conhecer outras cidades e países diretamente da tela do computador, algumas vezes, mais do que pontos turísticos, a plataforma acaba captando imagens curiosas, esquisitas e até assustadoras. Confira alguns desses momentos na galeria feita pelo 33Giga.

