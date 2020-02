Morre Gilson Menezes, primeiro prefeito do PT, aos 70 anos

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 08:01



Morreu na madrugada deste domingo (23) o ex-prefeito de Diadema Gilson Menezes (PSB, 1983-1988 e 1997-2000), aos 70 anos. O socialista foi o primeiro prefeito eleito pelo PT no País, em 1982. Ele estava internado há quase duas semanas em hospital na cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, onde foi morar no fim do ano passado à espera de transplante de rins.

Gilson tinha diabete e há alguns anos estava com a saúde debilitada, com dificuldades para andar e dependendo de sessões de hemodiálise. Na quarta-feira da semana retrasada, o ex-prefeito teve pico de pressão e foi levado ao hospital. Desde então, ficou internado na UTI, em estado grave.

De acordo com a família, o corpo virá para São Paulo e a intenção é a de que o velório ocorra ainda neste domingo, na Câmara de Diadema, no Centro. Ele deixa três filhos, Gilson Menezes Júnior, o Gilsinho, Alexandra e Luciana Menezes, além da mulher Regina Ponce.

Segundo o secretário de Comunicação de Diadema, Paulo Fares, a chegada do corpo à cidade está prevista para meio-dia, e o velório, a partir das 16h, na Câmara Municipal, à Avenida Antônio Piranga, 474, no Centro. Já o enterro será nesta segunda-feira, às 10, no Cemitério Municipal.

Natural de Miguel Calmon, no sertão da Bahia, Gilson chegou em Diadema aos 11 anos, em 1960. Antes, viveu no bairro Pauliceia, na vizinha São Bernardo. Ferramenteiro, começou sua carreira de metalúrgico na empresa Petri, mas escreveu história no chão de fábrica da Scania, onde liderou greves no fim da década de 1970, durante a ditadura militar, e onde iniciou sua trajetória política.

Já no início da década de 1980, Gilson ajudou na fundação do PT, mas resistia em ser candidato a prefeito pelo partido. Disputou o pleito, desbancou a influência do governo Lauro Michels (PTB) e passou a formatar a primeira gestão petista. No fim do mandato, deixa o PT por rusgas com seu então secretário de Saúde, José Augusto da Silva Ramos (hoje no PSDB), mas, em 1997, desbanca o petismo e volta ao comando do Paço, pelo PSB. Entre 1991 e 1996 também foi deputado estadual e presidente do PSB em São Paulo.

Sua última passagem pela Prefeitura de Diadema foi entre 2019 e 2012, quando retorna ao Paço como vice-prefeito, pelo PSB, durante a gestão de Mário Reali (PT). Em maio de 2017, após amargar derrota simbólica na disputa por cadeira de vereador – teve tímidos 360 votos, pelo PDT – Gilson decidiu deixar Diadema e se muda com a mulher para a cidade de Santa Cruz da Conceição, no Interior. Dias antes, deu sua última entrevista presencial ao Diário. “Não tenho mais o que fazer aqui (em Diadema), já dei minha contribuição”, disse, à ocasião.