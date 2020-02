EUA: Com 10% de apuração, Sanders lidera com folga prévia Democrata em Nevada

22/02/2020 | 21:00



Por Renato Carvalho

Com 10% dos votos já computados, o senador Barry Sanders libera com folga as prévias do Partido Democrata no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Sanders tem mais que o dobro dos votos do segundo colocado, o ex-vice-presidente Joe Biden, com 6.048 e 2.707 votos, respectivamente.

Em terceiro lugar está Pete Buttigieg, prefeito de uma cidade em Indiana, com 2.449 votos, seguido da senadora Elizabeth Warren, com 1.575 votos.

Pesquisas de opinião mostraram Sanders dominando em Nevada entre os eleitores hispânicos, um bloco de votação crítico no estado. Essas pesquisas também mostraram que Sanders conquistou o maior apoio entre homens, mulheres, brancos não-hispânicos, aqueles com e sem diploma universitário, membros de sindicatos e não sindicatos e eleitores mais liberais. A exceção está nos eleitores mais velhos.

Depois de Nevada e da primária da Carolina do Sul, no próximo sábado, chega a chamada Super Terça-feira, dia 03 de março, quando mais de um terço do total de delegados democratas estará em jogo. Mesmo quando os candidatos fizeram suas apresentações finais em Nevada, deram atenção às próximas etapas com viagens aos estados onde vão se realizar. (Com Dow Jones Newswire)

