Líder do MBL, Holiday dispara contra Weintraub: ‘É um incapaz’

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/02/2020 | 00:01



A despeito de demonstrar apoio à gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), um dos líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), o vereador paulistano Fernando Holiday (DEM), teceu duras críticas ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegando a chamá-lo de “incapaz”.



Para Holiday, que se elegeu em 2016 na esteira do sucesso do MBL durante os protestos de 2015, o titular da pasta é um dos piores quadros escolhidos por Bolsonaro para compor o primeiro escalão do governo. “Tenho que escolher muito a palavra para não ser processado, mas Weintraub é um incapaz. Chega a ser ridículo o presidente (Bolsonaro) não ter demitido o ministro até agora. Não conseguiu administrar bem o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e realiza um trabalho excessivamente ideológico na pasta”, declarou Holiday, durante evento em Santo André, na semana passada.



Segundo o democrata, é da atuação do Ministério da Educação que o MBL mantém maior distância e onde tem focado as críticas à gestão de Bolsonaro. Para Holiday, Weintraub “não tem mais condições” para permanecer no cargo.

O ministro da Educação está sob pressão após diversos problemas na execução do Enem no fim do ano passado. Após dizer que “foi a melhor prova realizada nos últimos anos”, o ministério registrou problemas na divulgação das notas, assim como dificuldades na correção dos exames. Weintraub chegou a afirmar que as reclamações sobre a condução do Enem partiram de estudantes ligados à esquerda e que não representariam a realidade.



As críticas de um dos líderes do MBL não pararam somente em Weintraub. Holiday ainda criticou a maneira como Bolsonaro conduz a articulação política e culpou o presidente no atraso para votar reformas que, segundo o vereador, poderiam resolver a questão econômica no País. “As declarações de Bolsonaro também são bem duvidosas, para dizer o mínimo. Hoje, a posição do MBL é bem crítica quanto ao modo da gestão do presidente. E vamos continuar criticando, já que as reformas não estão andando”, declarou o vereador que está em seu primeiro mandato no Legislativo da Capital.



Outro líder do MBL, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM) também tem dado sinais de distanciamento do governo Bolsonaro. A pauta de convergência segue a de liberalidade na economia.