Cachorrão cai para o Primavera e frustra embalo na Série A-3

Da Redação



23/02/2020 | 00:01



O EC São Bernardo desperdiçou ótima chance de embalar na Série A-3 do Campeonato Paulista. Mesmo fora de casa, o Cachorrão esperava manter o pique diante do Primavera, então lanterna da competição, mas foi surpreendido e saiu do Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, derrotado por 2 a 0.



A equipe do Interior não vencia havia três jogos, porém, quebrou a sequência diante dos comandados de Renato Peixe. Com o placar adverso, o time do Grande ABC segue no meio da tabela, com dez pontos (está na sétima posição).



O gol do Primavera, marcado pelo atacante Nonato logo aos cinco minutos do primeiro tempo, deu tranquilidade aos donos da casa no jogo. O Cachorrão até tocava melhor a bola, mas tinha dificuldades em criar chances claras de gol.

Aos 44 minutos da etapa inicial, Alexandro, de falta, ampliou o marcador.



No segundo tempo, o Cachorrão até voltou melhor, porém não reverteu a pressão em gols. O time volta a campo no sábado, contra o Rio Preto, em casa.