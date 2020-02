Tigre perde em casa e deixa escapar a chance de liderar a A-2

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 18:34



Em confronto direto pela ponta da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São Bernardo FC não aproveitou o mando de campo, perdeu da Portuguesa Santista e foi ultrapassado pelo rival, terminando a oitava rodada na terceira colocação na competição, com 14 pontos.



A Briosa, vice-líder com 17 pontos (mesmo número do líder Monte Azul), bateu o Tigre por 2 a 1, no Estádio 1º de Maio, gols de Galego. O atacante Marlyson descontou para a equipe do Grande ABC.



Os dois times voltam a campo no dia 1º de março. O São Bernardo vai à Rua Javari, enfrentar o Juventus, às 10h. A Portuguesa Santista recebe o Taubaté, em Santos.



O frio registrado na região fez com que o jogo no Estádio 1º de Maio também fosse moroso. Poucas foram as chances claras de gol. A Briosa abriu o placar aos 41 minutos, com o meia Galego. O Tigre reagiu na sequência, ainda no primeiro tempo, aos 44, quando Marlyson aproveitou vacilo da zaga. Na segunda etapa, o ritmo permaneceu devagar, mas Galego, aos 38 minutos, sacramentou a vitória dos visitantes.