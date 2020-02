Do Dgabc.com.br



22/02/2020



O transporte de umidade do mar em direção ao continente ainda mantém o tempo instável no Grande ABC neste domingo (23). O predomínio será de céu nublado com possibilidade de chuviscos isolados. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas continuarão amenas e estáveis, com máxima prevista de 23°C e mínima de 14°C. .