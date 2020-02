Policiais apreendem 50 quilos de maconha

Do Dgabc.com.br



22/02/2020 | 17:54



Policiais Militares da 4ª Cia do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) apreendeu ontem cerca de 50 quilos de maconha em São Bernardo.

Os agentes chegaram até o local, no bairro Baeta Neves, após denúncia anônima recebida via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), de que uma pick-up GM Corsa cinza com dois indivíduos teria desembarcado em casa na rua Alto da Bela Vista, três sacos grandes com substância suspeita.

No local, encontraram um homem que informou ser o proprietário do imóvel que está alugado, que autorizou a entrada da equipe no local. Além da droga, os agentes apreenderam anda material para embalagem, balanças e caderno com controle das vendas.

A perícia foi acionada. O caso foi encaminhado para o 6º DP (Baeta Neves) do município, onde o caso foi registrado.