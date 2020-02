Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



22/02/2020 | 17:35



Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante em São Bernardo, na tarde deste sábado (22) por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento pelo Parque São Bernardo, policiais militares da 4ª Cia do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana), desconfiaram do indivíduo, que conduzia uma motocicleta Honda, após demonstrar nervosismo ao avistar a viatura.

Ao realizarem a abordagem, os agentes localizaram no bolso do suspeito, dois sacos plásticos com cerca de 200 comprimidos de ecstasy, além de R$ 215 em espécie. Questionado, o indivíduo informou que havia buscado a droga na Capital e entregaria para outro traficante para revenda no carnaval de rua da avenida Faria Lima, no Centro da cidade.

O caso foi encaminhado para o 1º DP (Centro), onde o caso foi registrado.