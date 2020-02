Foliões de Sto.André vão às ruas mesmo com frio

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 17:38



O céu nublado, a temperatura baixa comparada aos últimos dias e a garoa fina que insistiu em cair ao longo deste sábado (23) não foram suficientes para espantar os foliões empolgados em curtir o Carnaval de rua em Santo André.



Tradição há 40 anos na região central da cidade, o bloco Banda da Baixaria iniciou concentração na esquina entre as ruas Dona Elisa Fláquer e Álvares de Azevedo e saiu em desfile por volta das 13h, arrastando os foliões ao som das mais tradicionais marchinhas de Carnaval.



Animada, a banda atraiu público diverso desde jovens a pessoas da terceira idade, incluindo famílias e crianças. Segundo Maria José Martavelli Largher, 64 anos, mais conhecida como Zezé, uma das organizadoras do bloco, a expectativa era alcançar público semelhante ao último carnaval, que chegou a 2.000 participantes, segundo ela. “Nosso objetivo é proporcionar alegria e muita diversão aos foliões”, disse.



Amiga de vários integrantes da banda, Cassia Sabatini, 61, contou que acompanha o grupo há pelo menos 15 anos. “Eu adoro e todo ano estamos aqui”, afirmou. A mesma empolgação contagiou o casal de namorados Marco Aurélio Geraldo, 60, e Vanda Maria Pires, 63. “A banda é maravilhosa, tradicional e o Carnaval que eles proporcionam é imperdível”, garantiu Geraldo, que acompanha o grupo há 30 anos.



Também no Centro, o bloco Maloca do Barbosa, que leva diversão aos andreenses há sete anos, reuniu foliões desde as 11h em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes, na Rua Senador Fláquer. De acordo com Simone de Assis, uma das organizadoras do bloco, a expectativa era reunir cerca de 800 foliões. Por volta das 16h, o grupo saiu em direção à Rua Oliveira Lima, com destino à Estação Prefeito Celso Daniel, onde foi realizada a dispersão.



A mesma empolgação não contagiou os foliões em Ribeirão Pires, que foram espantados pelo frio. A cidade realizou, na Vila do Doce, matinê infantil com a banda Furiosa, mas pouquíssimas famílias se dispuseram a sair de casa. Ainda assim, o gerente de turismo do município, Vitor Vitiello, disse que a expectativa era de lotar a praça. “Temos capacidade de 3.500 a 4.000 pessoas”, afirmou, otimista. A programação infantil na cidade se repete neste domingo (24), a partir das 14h, com concurso de fantasias.