Presença de Bolsonaro eleva adesão para criação do partido Aliança pelo Brasil

22/02/2020 | 17:24



Após voltar de um passeio na manhã deste sábado pelas ruas do Guarujá, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou representantes do Movimento Aliança pelo Brasil. O encontro aconteceu em uma tenda montada com a finalidade de colher assinaturas para a criação do partido, a poucos metros da entrada do Forte dos Andradas, local onde o chefe do Executivo Federal passa o feriado de carnaval.

"Ele parou, nos apoiou e pediu para continuarmos ajudando na criação do partido. Nem esperávamos que ele fosse parar. O presidente cumprimentou e tirou fotos com todos", disse o responsável pelo movimento em Guarujá, Clayton Leite.

Uma tenda com fotos do presidente e logomarca do Aliança pelo Brasil foi montada nas proximidades da fortificação militar onde o presidente está hospedado para colher novas assinaturas. Segundo Leite, o movimento aumentou, porém a meta ainda não foi atingida.

"Com a estadia do Bolsonaro, o movimento de novas adesões aumentou. Temos 800 assinaturas já coletadas aqui na cidade e esperamos chegar a 2 mil até o fim do mês", explicou.

Até agora, em dois meses, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou 2,9 mil assinaturas das 492 mil necessárias para a criação do partido.