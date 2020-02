Água Santa vira para cima do Corinthians no Inamar

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 17:02



O Água Santa conquistou dramática virada sobre o Corinthians em tarde histórica no Inamar, em Diadema. Com gol de Robinho, aos 45 minutos do segundo tempo, o Netuno venceu por 2 a 1 na primeira vez em que enfrentou o time corintiano. Foi também a primeira vez de um time grande do Estado na praça esportiva.

Vagner Love, aos sete minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Corinthians. Luan Dias, aos 32 da etapa inicial, deixou tudo igual. No fim, Robinho, em chute forte, definiu o placar, em lance muito reclamado pelos corintianos, que viram toque de mão do jogador do Netuno.

Agora com oito pontos, o Água Santa respira na briga contra o rebaixamento e aumenta a pressão sobre o Corinthians, que havia empatado na última rodada e agora perdeu pelo Campeonato Paulista após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores.