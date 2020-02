Pyong Lee participa do almoço do Anjo e chora muito ao ver o filho

22/02/2020 | 15:10



Pyong Lee que ganhou a prova do anjo na última sexta-feira, dia 22, no BBB 20 teve o tão esperando almoço feito pela produção e acabou indo as lágrimas ao ver seu filho, Jake, pela primeira vez.

E para quem não sabe, o hipnólogo deixou a sua esposa, Sammy Lee, do lado de fora do confinamento com os nove meses de gestação para embarcar nessa aventura no Big Brother Brasil 20. O brother ainda escolheu Daniel e Ivy para participar desse momento super emocionante com ele.

Jake nasceu no último domingo, dia 16, e os assinantes do Globo Play não tiveram acesso ao rostinho da criança, mas Sammy Lee compartilhou em suas redes sociais uma foto mostrando o bebê pela primeira vez. Será que o papai vai ter mais forças dentro do jogo ou vai querer sair logo para abraçar o pequeno?