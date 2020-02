Secretário adjunto de Ribeirão é suspeito de atropelar e matar funcionário do Paço

Da Redação

do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 14:40



Ricardo Orsini, secretário adjunto de Serviços Urbanos de Ribeirão Pires, é investigado por ter atropelado o funcionário de carreira da Prefeitura José Carlos André.



O acidente aconteceu por volta das 7h desta sexta-feira na Avenida Kaethe Richers, no Centro. Mais conhecido como

é do Bigode, o homem, que andava de bicicleta, não resistiu aos ferimentos.



O secretário adjunto, que dirigia veículo oficial da Prefeitura, um Fiesta branco, placa CZA 9352, estaria tentado ocultar o caso, escondendo o carro dentro do Parque Municipal Milton Marinho. No entanto, teria sido denunciado por populares.

O caso está sob investigação pelo DP de Ribeirão Pires, embora um dos BOs (Boletins de Ocorrência) tenha sido registrado em Mauá, onde morreu a vítima.



Orsini prestou depoimento. Admitiu ter atropelado Zé do Bigode, mas prestado todo suporte e socorro à vítima. Ele alegou que foi surpreendido pelo funcionário e que tinha visão atrapalhada pela chuva. Argumentou que Zé do Bigode perdeu o controle da bicicleta, colidindo com seu carro.



O secretário adjunto confirmou que o carro está no Parque Municipal, mas não detalhou os motivos pelos quais o automóvel foi para esse local.



Em nota, a administração de Adler Kiko Teixeira (PSB) informou lamentar o caso e disse que o episódio será apurado internamente. "A Prefeitura de Ribeirão Pires lamenta o falecimento de José Carlos André, funcionário estatutário da Prefeitura que atuava na Secretaria de Serviços Urbanos. Após acidente de carro nesta sexta-feira (21), José Carlos André foi encaminhado pelo Samu à UP (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, onde recebeu os primeiros-socorros. José Carlos foi encaminhado ao Hospital Nardini, em Mauá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na sexta-feira. A Prefeitura presta apoio aos familiares. Processo administrativo será aberto para a apuração do caso."