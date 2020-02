Com 4 gols, Messi dá show e encerra jejum de 4 jogos em goleada do Barça

22/02/2020 | 14:20



Em uma situação inédita em sua carreira, o craque argentino Lionel Messi entrou em campo neste sábado com um jejum de quatro jogos sem marcar pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. Contra o Eibar, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 25.ª rodada, ele precisou de apenas 14 minutos para encerrar essa seca de gols. E ainda fez outros três, sendo dois ainda no primeiro tempo, para comandar a goleada por 5 a 0, que deixou o time da Catalunha na liderança provisória.

A mais nova atuação de gala do atual melhor jogador do mundo o coloca disparado na ponta da tabela de artilheiros do Campeonato Espanhol. São agora 18 gols, bem à frente do centroavante francês Karim Benzema, do Real Madrid, que tem 13. E Messi confirmou ser um carrasco para o Eibar, já que chegou à marca de 19 gols marcados contra o adversário deste sábado.

Com a vitória, o Barcelona subiu para 55 pontos e ultrapassou o Real Madrid na luta pela primeira colocação. Ainda neste sábado torcerá por um tropeço do rival da capital, que está com 53, na partida contra o Levante, em Valência. O Eibar, na briga para evitar o rebaixamento, é o 16.º colocado com 24 pontos, dois a mais que o Mallorca, o primeiro na zona da degola.

O jogo começou com um atraso de cinco minutos por conta de problemas no sistema de comunicação da arbitragem. Sem se incomodar com esse problema, o Barcelona começou o duelo pressionando o Eibar e Messi deu início ao seu show com um belo gol, aos 14 minutos. Deu uma caneta no zagueiro rival e tocou na saída do goleiro Dmitrovic.

Mesmo em desvantagem, o Eibar não teve coragem de atacar o Barcelona e se preocupou mais em se defender. Foi castigado na parte final da etapa com mais dois gols de Messi. O primeiro, aos 37 minutos, veio após assistência do chileno Arturo Vidal e toque rasteiro no canto esquerdo da meta rival. O outro, aos 40, saiu depois de uma falha da zaga.

Com a vitória do Barcelona praticamente garantida, o segundo tempo começou morno e o técnico Quique Setién aproveitou para promover a estreia do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, contratado recentemente depois da lesão do francês Dembélé. E o novato se destacou ao dar a assistência para o quarto gol de Messi, aos 42 minutos, e participar do tento anotado pelo brasileiro Arthur, aos 45. Seu chute foi defendido por Dmitrovic e o rebote ficou para o volante mandar para as redes.

CELTA - Em outro jogo deste sábado, o Celta derrotou o Leganés por 1 a 0, em Vigo, com gol do atacante Iago Aspas, aos 17 minutos do segundo tempo. O resultado positivo levou os mandantes aos 24 pontos, agora fora da zona de rebaixamento em 17.º lugar. O rival é o 19.º e penúltimo colocado com 19.