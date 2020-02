Lexa comemora aniversário de 25 anos com festa do pijama dentro do ônibus

22/02/2020 | 14:11



Para quem gosta de comemorar o aniversário, qualquer lugar pode se tornar cenário de uma festa. Foi o que provou Lexa, que completa 25 anos de idade neste sábado, dia 22. Em pleno Carnaval, a cantora se apresentou com o Bloco da Sapequinha em Belo Horizonte, na noite da última sexta-feira, dia 21. Antes de cair na folia com os fãs, ela foi surpreendida com uma festa surpresa com direito a bolo, balões e parabéns.

Mas não foi só isso: ao voltar da apresentação no ônibus que levava a funkeira e sua equipe, Lexa e suas amigas ainda acharam pique para fazer uma festa do pijama dentro do veículo!

A cantora ainda ganhou uma homenagem e um texto do marido, Mc Guimê:

Feliz Aniversário para minha incrível esposa Lexa. Uma mulher sensacional, maravilhosa, única, abençoada e q tem um coração de diamante gigante. Toda felicidade já imaginada pra ti ainda é pouco, você é uma jóia rara, preciosa q o mundo inteiro precisa conhecer! Eu graças a Jesus Cristo tenho o prazer e a alegria de conviver com você e quero que assim seja todos os dias de nossas vidas, até ficarmos bem velhinhos. Meu presente de Deus, o dia é teu mas o presente com certeza é nosso! Muito obrigado.