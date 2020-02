Meghan Markle e Príncipe Harry afirmam que a Rainha não é dona da palavra 'Real'

22/02/2020 | 14:11



Segundo o TMZ, no dia 18 de fevereir, Meghan Markle e o Príncipe Harry. postaram uma declaração no site oficial do palácio de Sussex depois que foram obrigados pela Rainha Elizabeth II a deixar a marca Sussex Royal. O casal ressaltou que apesar de nem o governo, nem a rainha serem donos da palavra Real, eles deixariam de usar o título.

A declaração dizia:

Embora haja precedentes, enquanto para outros membros titulares da Família Real procurarem emprego fora da instituição, para o Duque e a Duquesa de Sussex, foi estabelecido um período de revisão do pedido de 12 meses.

O Daily Mail afirmou, antes que a rainha fizesse o pedido, que Meghan chegou a comentar sobre o assunto com alguns amigos que não há nada legalmente impedindo ela e Harry de usarem o título de Sussex Royal. Ainda, segundo o site, Meghan afirmou:

- O nome nem deveria ser um problema. Não é como se nós quissemos vender camisetas e lápis.

Por fim, a atriz disse que Harry tem sangue real e isso ninguém pode tirar dele, e como família eles sempre serão considerados reais.

Vixe, o clima está tenso entre os membros da família real!