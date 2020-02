Show de Ludmilla, Gizelly querendo beijo triplo com Felipe e Gabi duvidando do amor de Gui, veja tudo o que rolou na festa Favela e Asfalto, no BBB20

22/02/2020 | 13:11



A festa Favela e Asfalto rendeu vários babados no BBB20. Na sexta, dia 21, ninguém menos que Ludmilla entrou na casa para fazer um show para os brothers. Ela disse que se sentiu em casa, e se mostrou muito animada do início ao fim da apresentação, quando deu um abraço rápido em cada um dos confinados.

Gizelly conversou com Bianca dizendo que ia conversar com Felipe e, além de pedir perdão, já que eles estão em lados opostos em relação ao jogo, ia pedir um beijo triplo para ele! Bianca aprovou a atitude, mas, na hora em que ela foi realmente falar com Prior, ele ou não captou a mensagem ou não se interessou em ficar novamente com a sister - lembrando que o primeiro beijo da casa foi entre os dois.

Prior pareceu mais interessado em conversar com Guilherme sobre Pyong. Ele está convencido de que Lee é o jogador que mais manipula os outros confinados, e afirmou: Ele está achando que comanda tudo. Eu vou derrubar ele. Aqui dentro você tem que ser muito humilde.

Enquanto isso, Pyong chorou enquanto Ivy contava como foi o nascimento de seu filho. Ela comentou que ele tem que ser forte e que logo verá o filho, Jake, nascido no confinamento, e, enquanto comia salgadinhos, o hipnólogo caiu em prantos.

Um momento inusitado rolou já de manhã, quando Mari contou a Marcela e Daniel que, enquanto ela e mais mulheres ajudavam Flayslane, que tinha bebido demais, Flay urinou nelas!

Teve declaração de amor na pista! Guilherme falou a Gabi que ela é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele! Uau!

Mesmo após a declaração, Gabi foi conversar com o boneco cenográfico sobre um sentimento ruim que tem quando Gui se aproxima de Bianca: Não queria sentir isso não. Fico com dúvidas se ele já sentiu ou sente algo por ela, mas eu amo ela e ele.