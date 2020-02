Scheila Carvalho se manifesta após críticas por estar no Carnaval dias após morte do irmão: - Estou indo cumprir contratos

22/02/2020 | 13:11



A dançarina Scheila Carvalho, que esteve no trio de Anitta em Salvador, na sexta, 21, se manifestou no Instagram antes de chegar à apresentação, sobre crítivas que vem recebendo por manter a rotina carnavalesca, dias após a morte de seu irmão, Wagner:

- Quero falar para vocês, vi alguns comentários no meu Instagram, quero deixar uma coisa bem clara. Antes de tudo que aconteceu com meu irmão, fechei contratos pro Carnaval de Salvador, agora neste momento estou indo cumprir meus contratos. Estou com metade do meu coração feliz, comemorando toda a vitória do meu marido neste Carnaval, eu tenho que estar com ele também, apoiando ele, e, por outro lado, meu coração está dilacerado.

E continuou, relembrando a morte do filho, Brian:

- Então eu quero que vocês respeitem, eu não estou indo me divertir, estou indo cumprir meus contratos. Aconteceu tudo muito depressa e em um momento complicado, Eu já passei por isso alguns anos atrás, com a perda do meu filho, e agora com o meu irmão. Espero que vocês entendam que sou uma artista e tenho que cumprir meus contratos.

Para quem não se lembra, em janeiro de 2008, Scheila perdeu o filho Brian, que nasceu prematuro em novembro de 2007. Ela é mãe de Giulia, de nove anos de idade.

- Sabe qual a lição que levo e quero compartilhar com vocês? Temos que viver intensamente o hoje, disse ainda Scheila.