Paolla Oliveira capricha no mega hair loiro para o Carnaval e brinca: A Pabllo Vittar tá diferente

22/02/2020 | 13:11



Na manhã desse sábado, dia 22, rolou o Bloco do Cordão da Bola Preta, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro! Paolla Oliveira marcou presença e usou branco e preto, as cores oficiais do bloco, para compor o seu look de Carnaval.

A beldade caprichou no mega hair loiro e, ao mostrar os preparativos no Stories, ela brincou:

- Praticamente um primo it!, disse, fazendo referência ao personagem fictício de A Família Addams.

Em outro clique, ela ainda se achou parecida com a Pabllo Vittar!

A Pabllo Vittar tá diferente, escreveu na legenda.

Leandra Leal também foi ao Bloco Cordão da Bola Preta, assim como Emanuelle Araújo, que caprichou no visual criado e produzido pelo stylist Vitor Carpe. Ele explicou que a inspiração do look é uma homenagem às vedetes do Rio Antigo, mulheres pioneiras nessa missão de estar à frente dos palcos, levando arte, e construindo parte desse imaginário carioca. A maquiagem, por sua vez, ficou por conta de Walter Lobato.

A atriz, que também é cantora, se apresentou no bloco:

- Vai ter um pouco de tudo, marchinhas. Eu amo e me divirto muito. É uma alegria estar aqui.