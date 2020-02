Rio terá melhor temporada de navios e espera injeção de US$ 30 milhões

22/02/2020 | 12:55



A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) aguarda para este mês a chegada de mais de 100 mil turistas vindo de 12 navios que vão atracar no Porto do Rio, no Centro da cidade. A previsão é de que esses visitantes injetem US$ 30 milhões na economia somente este mês.

"Esta já é considerada a melhor temporada de navios internacionais em 20 anos", informou a Riotur em nota neste sábado, 22.

Somente de 21 a 27 de fevereiro serão 27 mil visitantes em quatro embarcações, sendo duas vindas de Buenos Aires e Montevidéu e as outras de turismo interno.

Durante todo o Carnaval, a Riotur estima a presença de 7 milhões de pessoas nas ruas do Rio para curtir a folia, sendo 2 milhões de fora da cidade. Até o momento, cerca de 1,6 milhão de pessoas já pularam o Carnaval na cidade, antes mesmo de começar a festa.

Segundo a Riotur, de outubro 2019 até abril 2020, período que atrai mais visitantes, o Rio vai receber 37 navios - sendo 27 internacionais e 10 nacionais - dez a mais do que no ano passado. A previsão é de que o número total de turistas suba para 425 mil nesta temporada, aumento de 12% em relação a igual período do ano passado.