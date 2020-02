Bolsonaro circula pelo Guarujá e cumprimenta policiais e apoiadores

22/02/2020 | 12:53



O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a manhã deste sábado (22) para circular pelo Guarujá (SP), onde passa o carnaval. Acompanhado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), o Hélio Negão, e de seguranças, Bolsonaro cumprimentou policiais e apoiadores e posou para fotos.

O presidente subiu em um ônibus municipal e cumprimentou o motorista e o cobrador. Depois, entrou em uma padaria, onde tomou um café no balcão e conversou com funcionários e clientes.

Bolsonaro embarcou ontem à tarde (21) para o litoral de São Paulo. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, não integra a comitiva. Ela já havia ficado em Brasília no fim do ano, quando o marido foi passar o réveillon na Bahia, e também não o acompanhou na cidade litorânea no fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro.

O presidente, porém, tem a companhia da filha caçula, Laura, de 9 anos, e do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), que também leva a mulher e as duas filhas.