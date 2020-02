Dudu Camargo é acusado de apalpar seio de Simony ao vivo e internautas detonam: Insuportável e assediador

22/02/2020 | 12:11



Simony foi convidada pela RedeTV! para fazer a cobertura de Carnaval ao lado de Nelson Rubens, que comanda o TV Fama. Em determinado momento, a dupla entrevista Dudu Camargo, que já protagonizou algumas polêmicas no SBT. Dessa vez, ele foi acusado de assediar Simony, tendo apalpado o seio da cantora.

Durante a conversa, Dudu primeiro pega no vestido de Simony, que contorna a situação. Depois, Rubens anuncia que Dudu quer dar um selinho nela. Nesse momento, ela se mostra desconfortável com a aproximação do garoto, que a abraça:

- Calma, não aperta muito.

Nesse momento, é possível ver Rubens puxando o garoto, para afastá-lo de Simony, que fica observando Dudu brincar com o seu vestido. Em seguida, ele acaricia a barriga da cantora e depois passa a mão em um de seus seios. Na hora, ela fala:

- Tira daqui! Sai daqui! Mas gente, esse Dudu é abusado.

Depois, ele ainda fala que ambos estão solteiros e, por isso, deveriam ficar juntos:

- Olha, eu tô querendo fazer um filho, diz Dudu para Simony.

Em seguida, por insistência de Rubens, Simony aceita dar um selinho em Dudu. Após um abraço, o garoto ainda faz um movimento de sexo com Simony, que novamente o afasta.

Não demorou para que os fãs, que estavam acompanhando o programa, comentassem a situação no Twitter:

Dudu Camargo, como essa criatura tá na TV? Além de insuportável, é assediador. Que a Simony processe ele fortemente.

Cancelado do dia: Dudu Camargo. Ele acaba de assediar, ao vivo a cantora Simony. Que providências sejam tomadas.

Nojo do Dudu Camargo, passou a mão nos peitos da Simony, falta de respeito.

Simony ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas escreveu o seguinte na madrugada desse sábado, dia 22, em seu Twitter:

Não vou estragar minha estreia hoje, amanhã me pronuncio. Obrigada a todos pelo carinho.