Marília Mendonça rebate fake news sobre seu filho e se pronuncia: O bagulho vai ficar doido

22/02/2020 | 12:11



Na última sexta-feira, dia 21, a cantora Marília Mendonça foi alvo de fake news sobre seu filho Léo, mas se pronunciou nas redes. Um programa de TV fez uma chamada dizendo que a artista teve que desmentir rumores sobre o fato de seu filho estar doente e, ao mesmo tempo, disseram na reportagem que o filho da cantora teria nascido prematuro e que ela teria postado um vídeo do filho com uma música de rap ao fundo, o que, segundo os pronunciamentos da cantora, não é verdade. Marília não gostou nem um pouco do que leu e escreveu em sua conta oficial do Twitter:

O auge é desmentir fake news com fake news, primeiro: o Léo não nasceu prematuro. Segundo: não teria por que ele nascer debilitado. Terceiro: eu não postei um vídeo do Léo tocando Rap, foi uma frase no Twitter. Quarto: qualidade péssima de notícia.

Logo após, a cantora continuou a falar sobre o assunto no Twitter:

Olha só... eu to bem zen quanto às fake news sobre a minha vida, sabe? Finjo demência total. Agora se você falar do meu filho, o bagulho vai ficar doido.