Rodovias que ligam região ao Litoral apresentam trânsito congestionado

Do DGABC



22/02/2020 | 11:01



As rodovias que ligam a região ao Litoral de São Paulo apresentam trânsito lento nesta manhã de sábado, segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).



Na Anchieta o motorista enfrenta lentidão em direção à Baixada, do km 33 ao km 40.



Já na Imigrantes o tráfego está congestionado, também no sentido Litoral, do km 35 ao km 45. Ambas as situações são devido ao excesso de veículos.

Na Cônego Domênico o tráfego é lento, sentido Guarujá, do km 251 ao km 248, que também apresenta excesso de veículos.



A visibilidade em ambas as rodovias que cortam a região é parcial e o tempo está encoberto, com chuva em pontos isolados.



O SAI está em Operação Descida (7x3). A descida é feita pelas pistas Norte e Sul da Via Anchieta e Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista Norte da Imigrantes.



Feriado de Carnaval



De acordo com a Ecovias, desde 0h de quinta-feira (20), quando se iniciou a contagem, mais de 210,5 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária informa que registrou a passagem de mais de 95,8 mil veículos. Na última hora, desceram cerca de 4.800 veículos e subiram mais de 2.100.