22/02/2020 | 10:17



O guru bolsonarista Olavo de Carvalho está hospitalizado, de acordo com informações publicadas no Instagram em um perfil em homenagem ao escritor.

Na foto publicada na rede social, Carvalho aparece ao lado da mulher, Roxane Carvalho, em uma cama de hospital. "O professor ainda está no hospital, mas não está mais entubado. Segue em recuperação", informa o texto.

A foto ganhou diversos comentários, entre eles o do perfil do presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), o Hélio Negão. A deputada Carla Zambelli (PSL -SP) também pediu orações para o escritor em seu perfil do Twitter.