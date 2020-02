22/02/2020 | 10:11



Carnaval é quase sinônimo de paquera, pegação... e até romance - e para os famosos não é diferente! Fernanda Paes Leme foi clicada aos beijos com um rapaz na sexta-feira de Carnaval, em um camarote em Salvador, mas ela não foi a única.

Luan Santana beijou sua noiva, Jade Magalhães, nos bastidores de seu show na Sapucaí.

Bela Gil curtiu um clima de romance com seu marido, JP Demasi, no camarote de seus pais, o Expresso 2222, em Salvador.

Isabella Santoni voltou com seu namorado no final de janeiro, e parece que a relação com Caio Vaz está melhor do que nunca, já que eles curtiram agarradinhos o Carnaval de Salvador.