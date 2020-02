Anitta sensualiza com dançarina e para trio após perceber briga: - Aprenda a respeitar o Carnaval das pessoas

22/02/2020 | 10:10



O Carnaval de Salvador está bombando! E na última sexta-feira, dia 21, o trio de ninguém menos que Anitta tomou conta do circuito Barra-Ondina - com a cantora fantasiada de abelhinha sexy!

Após mostrar sua fantasia, a cantora subiu no trio e sensualizou com sua dançarina, Ohana Lefundes, que vez ou outra é apontada como o seu affair.

Depois, Anitta parou a sua apresentação após perceber uma briga. Ela pediu para reconhecerem a pessoa que havia começado a confusão e que, aparentemente, bateu em algum segurança:

- Olha só, Carnaval não é dia de brigar. Nem pra quem bateu, nem pra quem levou. Você está entendendo? Se fez m***a, leve para onde tem que levar. Eu quero ajuda médica pra ele para que as pessoas saibam que, antes, ele bateu no nosso segurança. Então, meu querido, você não pode fazer isso nem com a nossa segurança e nem a gente com você. Aprenda a respeitar o Carnaval das pessoas. Atendimento médico para ele, mas que aprenda a não bater nas pessoas que estão trabalhando aqui.