Mendoza (Argentina): frota que parou no tempo

Da Redação

Do Garagem360



22/02/2020 | 08:18



A cidade de Mendoza, localizada na parte oeste da Argentina, não chama a atenção apenas pelos seus milhares de vinhedos e belas paisagens. Ela também acaba se destacando por conta de sua frota automotiva, composta de muitos modelos antigos e outros em péssimo estado de conservação – por lá, é mais comum do que se possa imaginar, se deparar com carros com o capô ou o farol remendados com fitas adesivas, por exemplo. Veja alguns deles na galeria abaixo:

Foto: Renata Turbiani/Garagem360 Carros antigos e em mau estado de conservação chamam a atenção na cidade de Mendoza, no oeste da Argentina