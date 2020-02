Ford confirma negociações com chineses

Da Redação

Do dgabc.com.br



22/02/2020 | 00:01



Com objetivo de discutir as perspectivas de negociações para a venda da fábrica da Ford, localizada no bairro Taboão, em São Bernardo, lideranças e representantes da montadora norte-americana se reuniram com o governador João Doria (PSDB) na tarde de ontem. No encontro, no Palácio do Bandeirantes, Doria formalizou que há empresas chinesas interessadas na aquisição.



Participaram da agenda o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, o presidente da Ford para a América Latina, Lyle Watters, além do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



Segundo informações do sindicato, os representantes da firma norte-americana informaram que as negociações com a Caoa foram encerradas sem sucesso, conforme adiantado por Doria e já confirmado pela empresa no início deste ano, e que existem duas outras companhias do setor automotivo – ambas chinesas – interessadas no parque fabril.



Conforme publicado pelo Diário em janeiro, uma terceira empresa chinesa também procurou a Ford, diretamente, interessada na unidade.



As negociações entre a norte-americana e as possíveis compradoras seguirão reservadas até que haja avanços mais concretos. “As negociações realmente continuam, agora com novos interessados. Estão todos empenhados em manter o parque fabril do setor automotivo, que é a vocação da nossa região. O Grande ABC tem trabalhadores preparados e qualificados para atuar em qualquer novo negócio neste setor”, afirmou Wagnão.



Também participaram do encontro o vice-presidente da Ford, Rogelio Goldfarb, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patricia Ellen da Silva, o ex-presidente do Sindicato e presidente do Instituto TID-Brasil, Rafael Marques, além de assessores do governo e dirigentes do sindicato. Questionado, o Estado confirmou a agenda, porém, não deu mais informações, já que a atividade foi realizada a portas fechadas.