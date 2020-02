Doria confirma aporte de R$ 30 mi na Av.dos Estados

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/02/2020 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu sinal positivo do governador João Doria (PSDB) sobre auxílio do governo estadual para revitalização da Avenida dos Estados. Ontem, o gestor andreense participou da reunião de secretariado no Palácio dos Bandeirantes e ouviu que o Estado vai aportar R$ 30 milhões na proposta de melhorias ao longo da via que liga a região à Capital.

Em 2017, Paulo Serra solicitou ao governo estadual investimento de R$ 79,2 milhões para execução de obras de recapeamento, troca de luminárias, mudança no paisagismo, entre outras intervenções. O pedido foi reforçado no ano passado, com a alteração de governo – saíram Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB), entrou João Doria (PSDB).

“Recebemos essa notícia da liberação de R$ 30 milhões, que nos permitirá evoluir de forma mais rápida na revitalização da Avenida dos Estados. Devemos começar a executar o projeto depois desse período de chuvas”, comentou o chefe do Executivo municipal.

Diante da confirmação, Paulo Serra declarou ser possível traçar um cronograma de obras. A tendência é de divisão em três etapas, sendo a inicial concluída no primeiro semestre deste ano – as demais fases seriam entregues até dezembro de 2020 e julho de 2021.

Segundo o tucano, a Prefeitura provavelmente fatiará a execução das intervenções em recuperação do trecho que começa em São Caetano e termina na rotatória do bairro Santa Terezinha; depois, entre a parte de Mauá até o Viaduto Adib Chammas; por fim, o trajeto restante, entre o Viaduto Adib Chammas e a rotatória do Santa Terezinha.

Essa fase final vai coincidir com a previsão de entrega das obras viárias em andamento nos dois pontos: a duplicação do Viaduto Adib Chammas e o alteamento do Viaduto Castelo Branco, com eliminação de semáforos na rotatória do Santa Terezinha.

“Uma parte (do projeto) precisaremos licitar, mas outra já vamos executar com os contratos que temos em vigência. Isso também trará ganho de velocidade para o trabalho nas obras”, comentou Paulo Serra.

DEMAIS PAUTAS

O prefeito disse que, na reunião de secretariado de Doria, cobrou ajuda do Estado para implantar a DDM (Delegacia da Mulher) 24 horas na Rua Laura, na região da Vila Bastos. O equipamento abrirá as portas em abril, mas sem oferecer o serviço em tempo integral. “Até o meio do ano vai virar 24 horas e tivemos esse compromisso do governador.”

Outra demanda foi a respeito de melhorias no entorno das estações Utinga e Prefeito Celso Daniel, no Centro, da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Na primeira estação, a Prefeitura já tem executado intervenções de revitalização no entorno. A ideia, na Estação Prefeito Celso Daniel, é ampliar a área de embarque e desembarque, uma vez que há recorrente reclamação de usuários e motoristas devido a filas duplas que se formam por táxis, carros de aplicativos e até caronas.