EC São Bernardo pega o lanterna e tenta embalar de vez na Série A-3

21/02/2020 | 23:30



O EC São Bernardo tem ótima oportunidade para embalar de vez na Série A-3 do Paulista. Depois de derrotar o Comercial por 3 a 0, na última rodada, o Cachorrão terá pela frente hoje o lanterna Primavera, às 15h, no Estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba. Com dez pontos, a equipe do Grande ABC ocupa a sexta posição.

Mesmo diante de time que perdeu quatro dos seis jogos até agora, o técnico Renato Peixe pede cautela. “Estamos indo para outro jogo difícil, porque o campeonato é assim, independentemente das situações das equipes na tabela. O Primavera é grande time, fizemos jogo treino contra eles na pré-temporada (empate por 2 a 2) e provaram isso. Temos de fazer nosso dever, que é somar pontos sempre”, disse.

Peixe cobra do elenco do Cachorrão mais equilíbrio e espera conseguir em Indaiatuba. “Temos de manter o foco e o nível de concentração durante toda a partida”, recomendou o treinador.