Tigre recebe a Briosa em duelo direto na parte de cima da tabela

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 23:30



O Estádio 1º de Maio recebe hoje confronto direto pelas primeiras posições da Série A-2. São Bernardo FC e Portuguesa Santista, que estão empatados na vice-liderança, com 14 pontos, duelam a partir das 15h para decidir quem segue mais de perto o líder Monte Azul, que ontem goleou o Atibaia por 6 a 0 e chegou aos 17 pontos.

No Tigre, o volante Rodrigo Souza, suspenso, é desfalque e fará Marcelo Veiga escalar a oitava formação diferente em oito rodadas. Já o goleiro Moisés Júnior e o zagueiro Ferreira, que estavam machucados, podem estar à disposição.

Mesmo restando ainda oito rodadas, o técnico do São Bernardo FC, Marcelo Veiga, já faz contas para a classificação. “Mais duas vitórias dificilmente vamos ficar fora do G-8. Será confronto direto com clube que vai brigar para classificar. Temos que ter os pés no chão, vamos estar em casa e nos expor um pouco mais, risco calculado para buscar mais uma vitória”, analisou.