Água Santa faz jogo histórico diante do Timão no Inamar

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/02/2020 | 23:30



Independentemente do resultado, o confronto entre Água Santa e Corinthians, hoje, às 15h, no Estádio do Inamar, vai entrar para a história. Será a primeira vez que os times, identificados pela origem humilde, se encontram, além de ser também o debute de um dos grandes do Estado em Diadema. Até por isso, a expectativa é que 10 mil pessoas prestigiem o confronto – foram colocados à venda 7.000 bilhetes para os corintianos e 3.000 para os anfitriões –, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores do Netuno não escondem a satisfação de participar da partida histórica. Criado na base do time de Diadema, o meia Luan Dias encara o confronto como oportunidade de marcar definitivamente o nome na história do clube. “Muitos aqui já viveram este momento de enfrentar um time da grandeza do Corinthians. Eu, como jogador revelado na base do Água Santa, sei da dimensão desta partida, que acontecerá pela primeira vez na história. Estou encarando como uma oportunidade única”, destacou.

Curiosamente, mesmo em casa o Água Santa sentirá a inédita sensação de atuar como visitante. Seus torcedores vão estrear a arquibancada recém-construída atrás do gol de fundo, que será destinada aos adversários nos próximos jogos. Além disso, os apoiadores do time local certamente estarão em minoria.

Um dos jogadores mais experientes do grupo do Netuno, o lateral-direito Luís Ricardo, 36 anos, espera que, mesmo em menor número, a torcida do Água Santa faça a diferença e prometeu empenho para corresponder no gramado. “Que a torcida continue do nosso lado. Porque dentro de campo vamos fazer de tudo para vencer este confronto”, afirmou o jogador.

A única mudança na escalação do Água Santa deve ser a entrada de Dada na vaga de Uederson, que sente dores no joelho esquerdo. O restante do time deve ser o mesmo que empatou por 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto, na última rodada.

DO OUTRO LADO

Como de costume, Tiago Nunes não deu pistas da escalação do Corinthians para a partida de hoje. O último trabalho foi fechado e a imprensa teve acesso apenas aos 15 primeiros minutos. Mas o treinador tem a rara oportunidade de repetir a escalação do empate por 0 a 0 com o São Paulo. Sem desfalques por lesão ou suspensão, Tiago Nunes só tem dúvida na lateral esquerda. Lucas Piton e Sidclay lutam pela titularidade no setor.

Nos bastidores, a diretoria corintiana segue no mercado em busca de reforços e anunciou ontem a contratação do volante Éderson, 20 anos, que disputou a última temporada pelo Cruzeiro e estava sem clube. Ele foi aprovado nos exames médicos e já se integrou ao grupo, após assinar contrato até 2025, mas não está à disposição para a partida de hoje. “Tenho muitos familiares que torcem para o Corinthians e é um sonho vestir essa camisa. Quero ser muito feliz aqui”, comentou.

Bilheteria do estádio abre a partir das 9h

O torcedor que ainda não comprou o ingresso para assistir ao jogo entre Água Santa e Corinthians pode adquirir as entradas na bilheteria do Estádio do Inamar, em Diadema, que vão funcionar hoje a partir das 9h – a bola rola às 15h.

Com expectativa de casa cheia, a diretoria do Netuno resolveu aumentar em 500% o valor do bilhete em relação aos outros confronto do Água Santa no Campeonato Paulista e cobra R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) pelo ingresso de hoje. Têm direito ao desconto estudantes e portadores de necessidades especiais.

A recomendação é que o torcedor chegue bem cedo ao Inamar, já que as principais ruas que levam ao estádio serão interditadas para limitar o fluxo de pedestres e de carros próximo ao local.

Os torcedores do Corinthians vão acessar o Inamar pelas entradas costumeiramente utilizadas pelo Água Santa, ou seja, pela portaria principal, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Já os apoiadores do Netuno terão acesso ao estádio pela parte de trás, na Rua Apóstolo Pedro.